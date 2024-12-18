Александр Дрозденко открыл во Всеволожске центр «Мультипротез»

Кластер комплексной помощи ветеранам СВО открыли по поручению Президента России сегодня, 18 декабря, глава Ленобласти и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва
Как рассказал глава 47 региона, здесь будет организован весь технологический процесс протезирования, рядом — в Центре адаптивной физкультуры — реабилитация; на базе Мультицентра —профессиональная переподготовка и трудоустройство.
Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. Заработал «Гражданский центр укомплектования».
Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.