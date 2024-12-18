В «Единой России» рассказали о приоритетных направлениях работы в осеннюю сессию

Бюджет, поддержка участников СВО, социальные гарантии: «Единая Россия» рассказала об итогах работы в осеннюю сессию Госдумы.

Как сообщает сайт ER.ru, задачи перед партией «Единая Россия» на ближайшую перспективу на прошедшем XXII Съезде поставили президент РФ Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом заявил секретарь Генсовета.

В осеннюю сессию партия продолжила разрабатывать меры, направленные на поддержку участников военной спецоперации и их семей. Как подчеркнул Владимир Якушев, по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему.

«Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильём военнослужащих, имеющих ребёнка-инвалида, и другие», — заявил он.

Приоритетной задачей партии также стала работа над федеральным бюджетом.

«Итоговый документ получился сбалансированным, он отвечает стратегическим приоритетам развития страны. Порядка 15 триллионов рублей предусмотрено на реализацию положений нашей народной программы. Причём 161,7 миллиардов рублей было добавлено поправками «Единой России». Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. В эту сессию нами внесены многие законопроекты: о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО; о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости», — отметил секретарь Генсовета.

Тем временем руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил, что в прошедшую сессию парламент вышел на системную работу, в которой главным критерием оценки становится результат и консолидация всех партий.

«Единая Россия» смогла изыскать дополнительно 2 миллиарда рублей с тем, чтобы поддержать фонд «Защитники Отечества», укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидировано поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации, как «Женщины России», «Боевое Братство», «Ассамблея народов России». Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года — первом квартале», — заявил глава думской фракции.

Всего в осеннюю сессию «Единой Россией» было внесено 100 инициатив, 87 из которых в итоге были приняты парламентом.

Так, принято было 17 законов, направленных на поддержку бойцов СВО, ещё 12 находятся на рассмотрении парламента.

Решены вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; расширении трудовых прав (включая права членов семей тех, кто находится на фронте — прим. ред.); защите жилищных прав, в том числе, для военнослужащих, и возможность в первоочередном порядке получать жильё либо соответствующую субсидию; освобождении от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий), — сообщает ER.ru.

В следующую сессию предстоит не менее напряжённая работа, заявил Владимир Якушев.

«На прошедшем XXII Съезде Президент Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев чётко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Это, прежде всего, касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касаются именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — добавил секретарь Генсовета «Единой России».

Отметим, работу над бюджетом на 2025-2027 годы «Единая Россия» вела совместно с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование направят на программу капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения.

Предусмотрены также средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в научную деятельность. Данная работа ведется в соответствии с поручениями Президента.

Документ предусматривает выполнение всех соцобязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку бойцов СВО и их родных.

также отметим, что 14 декабря партия «Единая Россия» провела XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия», в котором приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде фракция определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники военнйо спецоперации.

Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе «первичек» партии. Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями фракции.