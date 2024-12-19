Женщина получила смертельную травму при входе в метро Петербурга

Поделиться

В Петербурге 39-летняя женщина при входе в вестибюль станции метро «Пролетарская» получила смертельную травму.

Видеео: t.me/fontankaspb

Петербурженку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы. Через несколько часов она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда.

Вам будет интересно
Женщина получила смертельную травму при входе в метро Петербурга Петербург, метро
Мужчина топором убил супругу, спрятал тело в линолеум и закопал в лесу под Волховом
В полицию 1 декабря поступило сообщение об исчезновении 38-летней жительницы садоводства «Океан» Волховского района Ленобласти. Видео: СУ СКР по ЛО. По подозрению...
07.12.2024 705
Автор