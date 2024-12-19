Женщина получила смертельную травму при входе в метро Петербурга

В Петербурге 39-летняя женщина при входе в вестибюль станции метро «Пролетарская» получила смертельную травму.

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Петербурженку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы. Через несколько часов она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда.