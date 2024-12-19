Генпрокуратура выявила «большие нарушения» в Минпросвещения

Прокуратура выявила «большие нарушения» в Минпросвещения и Рособрнадзоре при организации образовательного процесса.

О результатах проверок было доложено президенту РФ Владимиру Путину, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Среди нарушений он отметил неэффективное использование денежных средств, которые выделяются ведомствам, многократные изменения образовательных процессов, из-за чего методические пособия устаревают

По его словам, прокуроры в этом году пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования, порядка 2 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за неспособность систематизировать учебный процесс.