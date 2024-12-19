В РАН выступили против введения продуктовых талонов

Ранее с такой инициативой выступили в Госдуме.

Введение системы распределения продуктов по талонам может спровоцировать спекуляции на определенных рынках, считает доктор экономических наук Нина Русанова, научный сотрудник РАН.

Эксперт, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Анатолия Аксакова, отметила, что некоторые группы населения действительно нуждаются в такой помощи, однако повсеместное введение такой меры может быть избыточным.

С моей точки зрения, эта помощь должна оказываться всегда, но вводить ее тотально, везде, мне кажется, что это лишнее, — цитирует эксперта «Говорит Москва».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил внедрить продуктовые социальные карты, аналогичные тем, которые планируют ввести в Калининграде.