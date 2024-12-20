Раскрыто убийство 12-летней давности. Тело найдено в Ломоносовском районе

Полицейские 18 декабря задержали 61-летнего жителя Петергофа, подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело было найдено в заброшенном карьере на территории Низинского поселения Ломоносовского района.

По данным следствия, 30 мая 2012 года 36-летний житель Петергофа ушел из своей квартиры на бульваре Разведчика и бесследно исчез. По факту его пропажи завели уголовное дело об убийстве, но оперативно раскрыть преступление не удалось.

Восстановить события того дня удалось только спустя 12 лет. Подозреваемым оказался ранее судимый 61-летний житель Петергофа. Как установили правоохранители, в день исчезновения жертвы мужчины вместе распивали спиртное в гараже на Бабигонском шоссе. Между ними вспыхнула ссора, подозреваемый застрелил оппонента из охотничьего ружья.

Чтобы скрыть следы преступления, он погрузил тело в багажник автомобиля и вывез его в заброшенный карьер в Низинском поселении.