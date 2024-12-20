Ученик 9 класса подозревается в насилии над мальчиком в Тосненском районе

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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Полицейские расследуют дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего жителя Любани Тосненского района.  

В полицию 19 декабря обратилась 33-летняя женщина. Ее 13-летнего сына растлили на лестничной площадке в подъезде дома на Заводской улице около 17: 00.

На ребенка напал 15-летний житель Любани. Полицейские уже опросили ученика девятого класса. Решается вопрос об уголовном деле.

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05.05.2023 2714
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