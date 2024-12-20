Александр Дрозденко поблагодарил всех, кто помог осуществить мечты маленьких ленинградцев

В 2024 году шариков на Елке желаний было в два раза больше, чем в 2023 году. На каждый шарик нашелся желающий снять его с елочки.

От души благодарю всех, кто делает возможным новогоднее чудо — ленинградскую Ёлку желаний. Взрослых, которые дарят радость совсем незнакомым детям, с каждым годом становится всё больше: удвоенное количество шариков с ёлки разобрали в два раза быстрее, чем в прошлом году. Спасибо! Мы настоящая команда47!, — сказал глава Ленобласти.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году ее посвятили детям, чьи папа не вернулись с зоны СВО. Александр Дрозденко по традиции первым снял шары с ленинградской «Елки желаний». Он исполнит новогодние мечты Федора, Тимофея, Мирона, Иллариона, Матвея, Беллатты, Анастасии и Марии.

В 2023 году первый подарок от главы 47 региона Александра Дрозденко получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Второй — шестилетняя Есения. Она попросила билеты в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Третий — 10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского район.