Петербург стал самым популярным направлением для москвичей на новогодние каникулы

По данным Аэрофлота, маршрут Москва-Санкт-Петербург возглавил список самых востребованных рейсов в период с 28 декабря по 8 января, сообщает Neva.Today.

Город включен в список лучших мест для посещения рождественских и новогодних ярмарок. Ярмарки развернулись сразу на трех главных площадях города: Дворцовой, Манежной и Московской.

На Дворцовой площади уже установлена городская елка, а с 2023 года праздничные мероприятия проводятся и в Кронштадте. В прошлый зимний сезон Санкт-Петербург принял более миллиона гостей, что подтвердило его статус Культурной столицы России.