Петербург стал самым популярным направлением для москвичей на новогодние каникулы

По данным Аэрофлота, маршрут Москва-Санкт-Петербург возглавил список самых востребованных рейсов в период с 28 декабря по 8 января, сообщает Neva.Today.
Город включен в список лучших мест для посещения рождественских и новогодних ярмарок. Ярмарки развернулись сразу на трех главных площадях города: Дворцовой, Манежной и Московской.
На Дворцовой площади уже установлена городская елка, а с 2023 года праздничные мероприятия проводятся и в Кронштадте. В прошлый зимний сезон Санкт-Петербург принял более миллиона гостей, что подтвердило его статус Культурной столицы России.
Вам будет интересно
Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января: как это случилось и когда праздник отмечали раньше?
20 декабря 1699 года Пётр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и сдвиге празднования Нового года на...
20.12.2024 4479