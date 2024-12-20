Триста семей готовится переехать из аварийного жилья в новые дома в Луге

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов на Медведском шоссе в Луге. Новые квартиры отделаны под ключФото: lenobl.ru
Новые квартиры полностью готовы к заселению, на кухнях даже установлены духовые шкафы. На первых этажах дома предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Во дворе — детская площадка и парковка.
Всего с 2019 года по программе расселения аварийного жилья в Ленобласти введено в эксплуатацию 27 МКД, в новые квартиры переехали свыше 12 тысяч граждан.
Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда» можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.
Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году по программе расселения. В 2023 году было предоставлено жилье почти четырем тысячам ленинградцев. Сегодня активно идет строительство домов в Сясьстрое и в Луге, а объект в Подпорожье введен раньше срока.