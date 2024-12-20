Минобороны: за неделю в российский плен сдались 59 военнослужащих ВСУ

Министерство обороны России публикует данные о ходе спецоперации за неделю.

С 14 по 20 декабря ВС РФ нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» за неделю нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.