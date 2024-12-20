Число наркозависимых снизилось в Петербурге

Смольный отчитался о положительной динамике в борьбе с наркопотреблением. За 11 месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение числа острых отравлений наркотиками и случаев наркозависимости, сообщает «Петроград».

По данным властей, смертность от передозировок также сократилась. Важную роль сыграли районные паспорта наркоситуации, которые помогают выявлять наиболее проблемные территории и направлять туда ресурсы. Одновременно проводится активный мониторинг интернета для блокировки сайтов и каналов, распространяющих запрещенную информацию.

Особое внимание уделяется работе с молодежью, особенно из групп риска. Одной из ключевых новаций стало создание антинаркотической квест-комнаты — первого подобного проекта в городе. Только за осень ее посетили около тысячи подростков, что позволило в доступной форме рассказать им о последствиях употребления наркотиков.

В профилактических мероприятиях активно участвуют некоммерческие организации. Они помогают снижать риски инфекционных заболеваний, связанных с наркопотреблением, и предоставляют поддержку людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.