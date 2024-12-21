Коптер сбросил пакет с бензином на машины в Подпорожском районе

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Поздно вечером 20 декабря житель Подпорожья заметил, как подозрительный полиэтиленовый сверток приземлился между машинами возле пятиэтажного дома и сразу обратился в экстренные службы.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что пакет упал на землю, не задев припаркованные автомобили. Жидкость в свертке источала сильный запах бензина.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители выясняют, кто управлял квадрокоптером и с какой целью был сброшен сверток.

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