Набиуллина раскрыла, что попросила бы у Деда Мороза

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина поделилась своими новогодними пожеланиями на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. Она выразила надежду на достижение сбалансированного роста экономики и замедление инфляции в 2025 году.

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает? Это означает положительные темпы роста, на перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво постоянно. Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, как и все граждане. И, по сути, эти два желания совпадают в одном – это повышение благосостояния людей», – рассказала Эльвира Набиуллина

Однако, по мнению председателя Центрального банка, для реализации таких целей не следует надеяться только на Деда Мороза. Для этого есть и конкретные инструменты.