На рождественской ярмарке в Германии автомобиль въехал в толпу: пять человек погибли, 68 пострадали

Вечером 20 декабря 2024 года в Магдебурге, столице федеральной земли Саксония-Анхальт, автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Это произошло около 18:30 на центральной площади города, где в это время находились сотни посетителей. Погибли не менее пяти человек, еще 68 получили ранения, из них 14 – в тяжелом состоянии.

Свидетели рассказали, что черный седан на высокой скорости въехал на площадь, где располагались праздничные павильоны и гуляли семьи с детьми.

Медицинские и спасательные службы оперативно прибыли на место. Пострадавших доставили в ближайшие больницы Магдебурга. По словам представителей больницы Otto-von-Guericke, состояние некоторых пациентов остается критическим.

Водителя автомобиля задержали на месте происшествия. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб Аль Абдулмохсен, который в течение многих лет проживал в Германии. По данным местных СМИ, Абдулмохсен работал психиатром и ранее был известен в сообществе беженцев как активный участник социальных инициатив. Однако на его родине он был обвинен в терроризме и торговле людьми.

Издание Berliner Zeitung сообщает, что Абдулмохсен прибыл в Германию в 2006 году для изучения психиатрии и позже запросил политическое убежище. В своих публичных высказываниях он критиковал Саудовскую Аравию, обвиняя правительство в нарушении прав человека. Также он высказывал антиисламские взгляды и критиковал «исламизацию Европы».

По словам представителя федеральных властей Германии, наезд рассматривается как преднамеренное нападение.

«Мы на данный момент исходим из того, что действия подозреваемого носили осознанный и целенаправленный характер», – заявил на пресс-конференции 21 декабря министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Михаэль Шталь

Следствие пока не подтверждает версии о терроризме, однако полиция изучает связи Абдулмохсена и анализирует его активность в социальных сетях, включая блог, где он высказывал радикальные взгляды.