Гость из-под Волгограда все-таки добил знакомую ножом в шею в Петербурге

Тело женщины со следами насилия обнаружили в хостеле на улице Коломенской в Центральном районе Санкт-Петербурга. По информации следствия, убийство произошло ночью 22 декабря. Подозреваемым оказался 35-летний житель Волгоградской области.

По данным правоохранительных органов, между мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого он сначала избил ее, а затем несколько раз ударил ножом в шею.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После нападения мужчина попытался скрыться, но был задержан недалеко от места происшествия.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Убийство». С места преступления изъяли нож, предположительно использованный в нападении. Назначен комплекс судебных экспертиз, который поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют причины конфликта, предшествовавшего трагедии, и проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.