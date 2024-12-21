В стекло каршеринга прилетел камень или другой предмет с дороги: кому придется платить?

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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

В зимний период автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями лобового стекла или кузова из-за отлетевших камней, гаек или других предметов с дороги. Для личных машин проблему помогает решить полис каско. Но как быть, если это произошло с автомобилем каршеринга?

Юрист Григорий Колпаков рассказал, что такие случаи считаются дорожно-транспортным происшествием, поэтому порядок действий арендатора каршеринговой машины должен быть строгим и последовательным:

  • включить аварийную сигнализацию;
  • выставить знак аварийной остановки;
  • вызвать сотрудников ГИБДД и дожидаться их прибытия.

Если инспекторы ГИБДД установят, что повреждение произошло из-за камня с дороги или детали, отлетевшей с другого автомобиля, виновными могут быть признаны либо дорожные службы, либо водитель другой машины. Ответственность арендатора при этом исключается. Информация о виновнике будет передана каршеринговой компании, чтобы она могла взыскать ущерб.

Важное условие: процедура оформления ДТП должна быть соблюдена. Если водитель каршеринга уедет с места происшествия, а затем сообщит о повреждении, вся ответственность ляжет на него. Если в поездке была подключена опция каско, расходы покроет страховая компания. В противном случае оплата ремонта станет обязанностью арендатора.

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