На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-5, км 134-142 ограничения скорости движения в оба направления.
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19.12.2024 204
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега механизированным способом.
А-181 « Магистральная»:
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед барьерным ограждением;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.