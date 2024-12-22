В Петербурге зажглись огни на главной новогодней елке

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На главной новогодней елке Санкт-Петербурга, установленной на Дворцовой площади, зажглись праздничные огни.

Видео: t.me/spbprav

Дерево высотой 23 метра доставили из Выборгского района Ленобласти. Ель вновь украсили в ретро-стиле с использованием флажков, серпантина, лампочек, более 300 елочных игрушек в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и щелкунчиков. Всего использовалось более 7000 метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из флажков, 300 метров световых ретро-гирлянд из лампочек и 300 метров серпантина. На макушке ели установлена пятиконечная звезда.

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