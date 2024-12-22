В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как оградить детей от интернет-мошенников

Родителям необходимо обучать детей основам информационной гигиены, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Чтобы дети не стали жертвами мошенников в интернете, специалисты советуют ограничить время, проведенное в Сети, и установить специальное защитное программное обеспечение, которое поможет избежать ненужных рассылок и рекламы.

Также следует научить детей проверять информацию в интернете и пользоваться только проверенными ресурсами.