На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 74, 77, 84,96, 109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ;

км 56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 619 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110-130, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100+ транспортные развязки км 51, км 63, км 70, км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов механизированным способом;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 6-7 реверсивное движение с 08:00 до 19:00, укладка и фрезеровка а/б покрытия;

км 169-170 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, укладка и фрезеровка а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и дорожных буферов от снега;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед барьерным ограждением;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – п.пр. «Борисоглебск»):