На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74, 77, 84,96, 109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ;
- км 56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 619 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110-130, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100+ транспортные развязки км 51, км 63, км 70, км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 6-7 реверсивное движение с 08:00 до 19:00, укладка и фрезеровка а/б покрытия;
- км 169-170 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, укладка и фрезеровка а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков и дорожных буферов от снега;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед барьерным ограждением;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – п.пр. «Борисоглебск»):
- км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.