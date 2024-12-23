Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели

В понедельник, 23 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные во Всеволожском районе, и пожелал всем удачной недели.

«Позади самый короткий день зимы и уходящего года. Солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и в северном полушарии начинается астрономическая зима. Но за ближайшую предновогоднюю неделю световой день прибавит целых 7 минут. <…> Побольше солнца и света всем», — подписал губернатор фотографии.