Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели

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В понедельник, 23 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры, сделанные во Всеволожском районе, и пожелал всем удачной недели.

«Позади самый короткий день зимы и уходящего года. Солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и в северном полушарии начинается астрономическая зима. Но за ближайшую предновогоднюю неделю световой день прибавит целых 7 минут. <…> Побольше солнца и света всем», — подписал губернатор фотографии.
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Губернатор Ленобласти по традиции пожелал всем жителям региона удачной недели Ленобласть, Дрозденко, Всеволожский район
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