Володин анонсировал закон о защите россиян от мошенников в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в начале 2025 года рассмотрят законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций.

Спикер Госдумы также открыл опрос среди подписчиков о том, поддерживают ли они принятие такого законопроекта. На момент написания новости проголосовали более 46 тысяч человек: 96% из них высказались в поддержку принятия законопроекта, 1 процент — против, 3% заявили, что им все равно.