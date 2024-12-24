На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74, 77, 84, 96, 109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ.
- км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, диагностика системы СОПО.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 619 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
- км 112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформации а/б покрытия;
- км 34+550 ограничение скорости движения на Кингисепп левая сторона с 09:00-16:00, замена МБО после ДТП;
- км 71-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦ.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100+ транспортные развязки км 51, км 63, км 70, км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов механизированным способом;
- км 138-144 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:
- -км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Беларусью):
- км 120-121 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 09:00-15:00, замена МБО после ДТП.