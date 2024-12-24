Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных в Петербурге

В 2024 году родители в Санкт-Петербурге часто называли новорожденных необычными именами.

В списке редких женских имен Апрель, Николина, Аурелия и Россияна, Стелла и Эммилия. Среди мужских имен это Викентий, Всеслав, Светозар, Гектор, Сократ, Данис, Спартак и Сильвестр.

Мальчиков по-прежнему чаще всего называют Михаилами, Александрами, Максимами, Львами и Марками. Девочек – Софиями, Аннами, Евами, Василисами и Мариями.