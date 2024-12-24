В Шушарах проверили иностранцев. В военкоматы отправлены 24 человека

В поселке Шушары сотрудники ОМОН «Бастион» и военные следователи провели масштабный рейд на оптово-розничной продуктовой базе. Цель операции – найти граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.
В ходе проверки более 350 человек, в том числе иностранцев, выявили 24 человека, не оформивших учетные документы. Их доставили в военный комиссариат Санкт-Петербурга для дальнейшей проверки и решения вопроса о постановке на учет.
Рейды такого формата становятся частью комплексных мер по контролю за соблюдением миграционного законодательства и воинских обязанностей среди людей, получивших российского гражданство.
Видео: Росгвардия
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