В Шушарах проверили иностранцев. В военкоматы отправлены 24 человека

В поселке Шушары сотрудники ОМОН «Бастион» и военные следователи провели масштабный рейд на оптово-розничной продуктовой базе. Цель операции – найти граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

В ходе проверки более 350 человек, в том числе иностранцев, выявили 24 человека, не оформивших учетные документы. Их доставили в военный комиссариат Санкт-Петербурга для дальнейшей проверки и решения вопроса о постановке на учет.

Рейды такого формата становятся частью комплексных мер по контролю за соблюдением миграционного законодательства и воинских обязанностей среди людей, получивших российского гражданство.

Видео: Росгвардия