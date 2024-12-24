Врачи скорой спасли жителя Кировского района с отеком легких

В Отрадном Кировского района 23 декабря около 04:00 стало плохо 61-летнему мужчине. Его супруга вызвала скорую помощь. Как позже выяснилось, у пациента начался отек легких на фоне хронических заболеваний.

Медицинская бригада в составе фельдшера Алены Кашутиной, медсестры Анны Бочковой и водителя Владимира Калашникова оперативно прибыла на вызов. Одышку пациента было слышно уже при входе в дом.

Мужчина находился в тяжелом состоянии: учащенный пульс, синюшно-серые кожные покровы, сильный кашель и постоянное ощущение нехватки воздуха.

Бригада стабилизировала состояние пациента на месте и доставила его в приемное отделение Кировской больницы на кислородной поддержке. Там мужчину уже ждали реаниматолог и терапевт.