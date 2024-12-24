Назван срок поставки первого состава для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

До 2030 года для высокоскоростной магистрали построят 30 составов.

Первый опытный состав для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет произведен к концу 2026 — началу 2027 годов. В течение 2028-2030-го для магистрали изготовят еще около 30 поездов. Об этом 24 декабря сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург начнется в 2025 году