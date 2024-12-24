Магнитная буря накроет Землю в среду

Возмущения в магнитосфере планеты ожидаются во второй половине дня.

В среду Землю накроет магнитная буря, которая продлится порядка девяти часов.

Как предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик магнитной бури придется на период с 21:00 до полуночи. Сила возмущений достигнет пяти баллов (G1).

В ночь на 1 января космический шторм стихнет.