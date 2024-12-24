Александр Дрозденко поприветствовал президента Таджикистана

Эмомали Рахмон прибыл в Ленинградскую область, где встретится с президентом РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Уже во вторник Рахмон встретится с российским лидером Владимиром Путиным на территории курортного комплекса «Игора». Мероприятие будет посвящено обсуждению вопросов миграции и ситуации в Афганистане.

Ленобласть на ближайшие дни станет центром многополярного мира. Здесь президент России проведет важные международные встречи и мероприятия. Сегодня встречаю первого гостя Владимира Владимировича Путина — президента Таджикистана Эмомали Рахмона, — рассказал Александр Дрозденко.