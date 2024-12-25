У торговцев-нелегалов изъяли 500 елок в Петербурге

В Приморском и Калининском районах Санкт-Петербурга прошел рейд по елочным базарам. Инспекторы Комитета по контролю за имуществом проверяли точки на наличие разрешений на торговлю.

Несанкционированными оказались базары на улице Уточкина, Яхтенной улице, Комендантском проспекте и проспекте Науки. В результате рейда у торговцев изъяли около 500 елок.

Комитет напомнил, что для продажи новогодних деревьев необходимо иметь соответствующие документы. Места, где елки продаются без разрешения, могут быть закрыты, а товар конфискован.