У торговцев-нелегалов изъяли 500 елок в Петербурге

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Питер
Фото: Baltphoto.ru

В Приморском и Калининском районах Санкт-Петербурга прошел рейд по елочным базарам. Инспекторы Комитета по контролю за имуществом проверяли точки на наличие разрешений на торговлю.

Несанкционированными оказались базары на улице Уточкина, Яхтенной улице, Комендантском проспекте и проспекте Науки. В результате рейда у торговцев изъяли около 500 елок.

Комитет напомнил, что для продажи новогодних деревьев необходимо иметь соответствующие документы. Места, где елки продаются без разрешения, могут быть закрыты, а товар конфискован.

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