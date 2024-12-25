Стало известно, как будут работать ленинградские МФЦ в новогодние праздники

Начиная с 9 января все центры госуслуг МФЦ Ленинградской работать по обычному графику, но 31 декабря закончат работать на час раньше

В предпраздничный день, 31 декабря, все филиалы и отделы МФЦ закроются на один час раньше – в 20:00. Удаленные рабочие места МФЦ (УРМ и ТОСП), а также бизнес-офисы с 29 по 31 декабря работать не будут.

С 1 по 8 января все МФЦ Ленинградской области — филиалы, отделы, бизнес-офисы будут закрыты. К своему стандартному режиму работы все филиалы вернуться 9 января.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.