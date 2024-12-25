Застолье закончилось резней в Ломоносовском районе

В доме на Советской улице в деревне Лаголово Ломоносовского района 24 декабря около 22:00 двое местных жителей, 37-летний мужчина и его 30-летний товарищ, устроили застолье, которое закончилось конфликтом и поножовщиной.

В ходе ссоры старший из мужчин несколько раз ударил младшего ножом. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали сквозное ранение селезенки и множественные проникающие резаные ранения грудной клетки.

Нападавшего задержали на месте происшествия. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.