В четверг в Ленобласти пройдут дожди с мокрым снегом

Вместе с тем воздух в регионе днем прогреется до +6 градусов.

В четверг, 26 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов региона пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ночью в отдельных районах гололед. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем +1…+6 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться, — передает МЧС.