На окраине Петербурга нашли шоссе, которое никому не принадлежит

Речь идет об участке дороги недалеко от границы с Ленобластью. Прокуратуру заинтересовало состояние шоссе, которое оставляет желать лучшего. Однако выяснилось, что проводить ремонт некому.
На окраине Петербурга нашли дорогу, которая не имеет владельца, а именно — участок Средневыборгского шоссе. Оно является действующим, но никому не принадлежит.
Транспортная прокуратура подала в суд с требованием установить владельца дороги, поскольку она требует ремонта, который проводить некому. Администрации Курортного района Петербурга дали на это полгода.
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25.12.2024 59