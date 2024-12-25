На окраине Петербурга нашли шоссе, которое никому не принадлежит

Речь идет об участке дороги недалеко от границы с Ленобластью. Прокуратуру заинтересовало состояние шоссе, которое оставляет желать лучшего. Однако выяснилось, что проводить ремонт некому.

На окраине Петербурга нашли дорогу, которая не имеет владельца, а именно — участок Средневыборгского шоссе. Оно является действующим, но никому не принадлежит.

Транспортная прокуратура подала в суд с требованием установить владельца дороги, поскольку она требует ремонта, который проводить некому. Администрации Курортного района Петербурга дали на это полгода.