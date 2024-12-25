Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Доходность депозитов у некоторых банков упала в пределах 2%.
Ряд крупных российских банков, включая МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк, объявили о снижении процентных ставок по депозитам. Решение было принято после сохранения ключевой ставки ЦБ.
Как передает ТАСС, Газпромбанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам на один процентный пункт, установив ее на уровне 23%. МКБ также скорректировал доходность депозитов, снизив их на 0,5−2%.
Альфа-банк также снизил ставки, уменьшив их по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4−2%.
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25.12.2024 173