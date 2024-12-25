В ЕР рассказали о роли партии в разработке новых российских моделей коптеров

«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы.

Как сообщает сайт ER.ru, бойцам СВО партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое, что необходимо военнослужащим на фронте.

Есть такое хорошее выражение со времён Великой Отечественной войны: если надёжный тыл, то фронт будет сильным! Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надёжный тыл нашим бойцам – одна из главных задач «Единой России». Начиная с февраля 2022 года, мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку. При поддержке партии разработаны и внедрены в системное производство отечественные модели коптеров, — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Также с самого начала военной спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам Россия. Народная программа партии предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.

Гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах – это не только грузы, которые мы постоянно отправляем, но и личное участие наших активистов. Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтёров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам, — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Также в Белгородской области запущен центр помощи «Единой России», а волонтёры партии доставляют помощь в освобождённые населённые пункты Харьковской области.

В августе партия развернула гуманитарный центр для жителей Курской области, пострадавшей от агрессии ВСУ. «Единая Россия» взяла на себя полное обеспечение всех пунктов временного размещения областного центра. В региональном штабе общественной поддержки куряне могут получить как продуктовые наборы, так и консультации по мерам поддержки. За этим уже обратились свыше 40 тысяч человек.

Приоритетом для «Единой России» остаётся помощь бойцам СВО. Партия инициировала более 130 федеральных законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. На декабрьском Съезде внесли изменения в народную программу, после появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Президент Владимир Путин поручил «Единой России» развивать и кадровые программы для участников СВО. Данная работа уже началась и ведется на базе Высшей партийной школы.

В этом году мы провели специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня, — напомнил Владимир Якушев.

В заключение Якушев отметил, что гуманитарная миссия «Единой России» продолжится до полного выполнения задач СВО и восстановления новых и прифронтовых территорий.

Комментарий руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ленинградской области, Главы администрации Гатчинского муниципального округа Людмилы Нещадим: