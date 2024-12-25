В ЕР рассказали о роли партии в разработке новых российских моделей коптеров

«Единая Россия» доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы.
Как сообщает сайт ER.ru, бойцам СВО партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое, что необходимо военнослужащим на фронте.
Также с самого начала военной спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам Россия. Народная программа партии предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Также в Белгородской области запущен центр помощи «Единой России», а волонтёры партии доставляют помощь в освобождённые населённые пункты Харьковской области.
В августе партия развернула гуманитарный центр для жителей Курской области, пострадавшей от агрессии ВСУ. «Единая Россия» взяла на себя полное обеспечение всех пунктов временного размещения областного центра. В региональном штабе общественной поддержки куряне могут получить как продуктовые наборы, так и консультации по мерам поддержки. За этим уже обратились свыше 40 тысяч человек.
Приоритетом для «Единой России» остаётся помощь бойцам СВО. Партия инициировала более 130 федеральных законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. На декабрьском Съезде внесли изменения в народную программу, после появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Президент Владимир Путин поручил «Единой России» развивать и кадровые программы для участников СВО. Данная работа уже началась и ведется на базе Высшей партийной школы.
В заключение Якушев отметил, что гуманитарная миссия «Единой России» продолжится до полного выполнения задач СВО и восстановления новых и прифронтовых территорий.
Комментарий руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ленинградской области, Главы администрации Гатчинского муниципального округа Людмилы Нещадим:
По инициативе партии «Единая Россия» и Управления ветеринарии Ленинградской области, в рамках акции «Помоги дворняге», было передано более 800 кг корма животным. Также по инициативе Ленинградского отделения партии в конце мая был организован автопробег по городам воинской славы, приуроченный ко Дню защиты детей, конечной точкой которого была установка памятника «Детям – жертвам войны на Донбассе» в г. Енакиево. Во время поездки, детям в социальном центре «Рябинка» привезли подарки, и Секретарем регионального отделения партии Александром Дрозденко был подарен сертификат на установку двух спортивных площадок – возле центра «Рябинка» и детского интерната № 2.
При содействии районных отделений партии, постоянно организованы отправки спецсредств, необходимых нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Партийцы передают строительные материалы и инструменты (бензопилы, генераторы, утеплители), а также продукты питания и медикаменты. Школьники постоянно пишут письма бойцам на фронт.
С августа машины с гуманитарной помощью направляются также и в Курскую область. На данный момент от Ленинградского отделения партии отправлено 60 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, средства личной гигиены, матрасы, подушки, одеяла, одежда, генераторы для пунктов временного размещения, детские товары и ноутбуки, — рассказала Людмила Нещадим.