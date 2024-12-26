На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 3– 40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформации а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 + транспортные развязки км 51, км 63, км 70, км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов механизированным способом;

км 138, км 142, км 144, подъезд к г. Выборгу №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):