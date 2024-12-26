Подросток умер во время операции по исправлению носовой перегородки в Петербурге

В детской больнице им. Раухфуса скончался 17-летний пациент. Ему оперировали носовую перегородку, искривление мешало нормально дышать, сообщают городские СМИ.

По предварительным данным, после введения анестезии у пациента остановилось сердце. Подростка пытались реанимировать на протяжении 1,5 часа, однако в итоге констатировали смерть.

В больнице не стали комментировать произошедшее до окончания врачебной проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.