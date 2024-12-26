Врач из Всеволожска удалил из мочевого пузыря пациента огромный камень

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Во Всеволожской больнице провели уникальную операцию. Уролог Иосиф Клушкин удалил камень невероятных размеров из мочевого пузыря пациента. Камень был размером с куриное яйцо и доставлял мужчине сильные мучения.

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Фото: Всеволожская КМБ

Пациент в последние годы страдал от обострений мочекаменной болезни. Мочеиспускание стало возможным только в положении лежа, а постоянные тупые боли в пояснице мешали жить полноценной жизнью. Находясь в командировке в Ленинградской области, мужчина почувствовал сильную боль и был госпитализирован во Всеволожскую больницу.

Подготовка к операции заняла четыре дня. Из-за крупных размеров камня стандартные методы удаления через прокол оказались невозможны, поэтому было принято решение о проведении полостной операции, которая прошла успешно.

После операции пациент чувствует себя лучше, но ему рекомендована повторная госпитализация. В ходе обследования у мужчины обнаружили еще один камень в почке, который также требует лечения.

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