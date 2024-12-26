В Турции снизили ключевую ставку впервые почти за 2 года — до 47,5%

Инфляция в стране по итогам года составит порядка 44%.

Центральный Банк Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку — на 2,5%. Теперь показатель равен 47,5%.

Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов — до 47,50%, — указано в сообщении ЦБ.

ЦБ Турции держал ключевую ставку на уровне 50% с марта 2024 года. До этого показатель снижали только в феврале 2023 года.

По оценкам экономистов, инфляция в стране по итогам 2024 года составит 44%.