Новый ФАП открылся в Кировском районе

Современный фельдшерско-акушерский пункт способен принять в смену до 30 пациентов.

В деревне Сухое Кировского района официально запущен современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), рассказал глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

ФАП уже обслуживает 300 человек, при этом за одну смену медицинский пункт способен принять до 30 пациентов. В медпункте установлено современное оборудование, и работают квалифицированные сотрудники.

Новый ФАП обеспечивает близость и доступность первичной медицинской помощи для жителей сельской местности. Приём на постоянной основе здесь будет вести фельдшер, заведующий ФАПом, на выездной – врачи-специалисты из Кировской больницы. Этой мощности хватит для полного обеспечения медицинской помощью обратившихся пациентов, — рассказал Жарков.