Петербуржец через суд потребовал миллион рублей от жены за неоднократные измены

Суд в Петербурге зарегистрировал иск мужчины к собственной жене. Он требует миллион рублей за неоднократные измены.

Истец указал, что измены супруги причинили ему нравственные и душевные страдания, выразившиеся в депрессии и серьезном стрессе. Мужчина требует взыскать с супруги 984 тысячи рублей. Изначально была указана сумма в размере 1 миллиона рублей, но женщина уже выплатила 16 тысяч рублей в счет компенсации, причем под расписку.

По делу назначено предварительное судебное заседание, сообщила в тг-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга и Ленобласти Дарья Лебедева.