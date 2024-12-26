Ученые предупредили о мощных вспышках на Солнце

Они могут произойти в ближайшее время.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о вероятности мощных вспышек на Солнце.
Резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров, — указано в сообщении.
Согласно прогнозам лаборатории, порог уровня X может быть достигнут уже 26 декабря.
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