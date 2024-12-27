На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно Пассажирский автобус перевернулся в Тосненском районе. Есть погибший Маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября. Спасатели... 04.11.2024 1899

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 76-80, 91, 96, 97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ;

км 24 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ;

км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 19-20 (путепровод) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 619 ограничение скорости движения в направлении г. МСК с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 148 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

км 88, 93, перекрытие левой полосы по направлению на Кингисепп, с установкой схемы УДД (установка стойки фото/видео фиксации) с 08:00 до 17:00;

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к г. Выборгу №2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 173-174 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»: