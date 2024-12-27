Сразу пятерых российских футболистов отстранили за договорные матчи

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Пятерых футболистов «Пари Нижний Новгород-М» отстранили за участие в договорных матчах, решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Под подозрение попали игры молодежного первенства России: матч первого тура 8 марта «Ахмат-М» – «Пари НН-М», где результат изменили с 1:1 на техническое поражение 0:3, и встреча второго тура 15 марта ЦСКА-М – «Пари НН-М» (счет 8:1 остался без изменений).

Никиту Милюкова лишили права заниматься любой футбольной деятельностью пожизненно. Захар Мозин, Максим Галочкин и Павел Шалимов получили пятилетние запреты, из которых один год исполнится реально, а оставшиеся четыре – условно, с двухлетним испытательным сроком.

Денису Чупрунову запретили заниматься футбольной деятельностью на три года условно, также он оштрафован на 50 тысяч рублей.

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