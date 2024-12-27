Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись у Лодейного Поля, есть пострадавшие

ДТП произошло с участием маршрутного автобуса произошло вечером 26 декабря на 253-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти.

Фото: Леноблпожспаса. Фото: Леноблпожспаса. Фото: Леноблпожспаса. Фото: Леноблпожспаса.

Фото: Леноблпожспаса.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автобус, следовавший по маршруту №89А «Лодейное Поле — Старая Слобода», и «Нива». В момент аварии в маршрутке находились семь пассажиров, один человек пострадал. Остальные пассажиры автобуса разъехались самостоятельно. Водитель легковушки оказался зажат в салоне, его деблокировали и передали медикам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.