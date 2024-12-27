Схрон оружия нашли в квартире у пенсионера в Петербурге

В квартире 59-летнего пенсионера на Будапештской улице в Санкт-Петербурге обнаружили арсенал оружия. Мужчину задержали в ночь на 27 декабря по подозрению в незаконном хранении.

В ходе обыска правоохранители нашли 12 единиц оружия, включая револьверы, пистолеты, ружье и обрез охотничьего ружья. Также были изъяты самодельные устройства с ударно-спусковым механизмом, части огнестрельного оружия, около 350 патронов различных калибров и более 500 граммов бездымного пороха.

По данным полиции, оружие не было зарегистрировано. Заведено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств. Все изъятое направлено на экспертизу. Ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за побои.