Водитель иномарки насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

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ДТП произошло утром 26 декабря на 14-м километре трассы «Петербург — Морье» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 62-летний житель Санкт-Петербурга за рулем кроссовера совершил наезд на 51-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

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26.12.2024 121
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