Водитель иномарки насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

ДТП произошло утром 26 декабря на 14-м километре трассы «Петербург — Морье» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 62-летний житель Санкт-Петербурга за рулем кроссовера совершил наезд на 51-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка.
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