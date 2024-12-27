Водитель иномарки насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

ДТП произошло утром 26 декабря на 14-м километре трассы «Петербург — Морье» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 62-летний житель Санкт-Петербурга за рулем кроссовера совершил наезд на 51-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.