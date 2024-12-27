Жителя Тихвина избили до разрыва селезенки, переломали ему ребра и кости черепа

В квартире одного из домов во 2-м микрорайоне Тихвина 45-летнего мужчину жестоко избили в ночь с 24 на 25 декабря. Пострадавший на следующий день самостоятельно обратился в больницу.
Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, травму живота, переломы ребер, костей черепа и носа. Мужчину поместили в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция ведет следствие, обстоятельства нападения уточняются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 16695