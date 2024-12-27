Жителя Тихвина избили до разрыва селезенки, переломали ему ребра и кости черепа

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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В квартире одного из домов во 2-м микрорайоне Тихвина 45-летнего мужчину жестоко избили в ночь с 24 на 25 декабря. Пострадавший на следующий день самостоятельно обратился в больницу.

Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, травму живота, переломы ребер, костей черепа и носа. Мужчину поместили в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция ведет следствие, обстоятельства нападения уточняются.

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21.05.2022 16695
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